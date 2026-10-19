Москва19 октВести.В Москве был выписан штраф в отношении местной жительницы, которая использовала для снятия видео полицейскую форму. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации источника, блогерша стала участницей танцевального челленджа, посвященного разным профессиям. Для съемок, которые прошли на Никольской улице, она выбрала форму полиции.
Суд назначил девушке штраф в размере 1 500 рублей и конфисковал форму и остальные атрибутынаписано в публикации агентства
Сама девушка отметила, что не знала о существующей ответственности за ношение формы представителя власти. Она дала понять, что больше такого не повторит.