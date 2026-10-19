Блогерша из Москвы оштрафована за танцевальный челлендж в полицейской форме

Суд в Москве оштрафовал блогершу за танец в полицейской форме Блогерша из Москвы оштрафована за танцевальный челлендж в полицейской форме

Москва19 окт Вести.В Москве был выписан штраф в отношении местной жительницы, которая использовала для снятия видео полицейскую форму. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, блогерша стала участницей танцевального челленджа, посвященного разным профессиям. Для съемок, которые прошли на Никольской улице, она выбрала форму полиции.

Суд назначил девушке штраф в размере 1 500 рублей и конфисковал форму и остальные атрибуты написано в публикации агентства

Сама девушка отметила, что не знала о существующей ответственности за ношение формы представителя власти. Она дала понять, что больше такого не повторит.