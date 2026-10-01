Блогера Гляненко заочно осудили в Москве на 7 лет за склонение к экстремизму

В Москве блогера Гляненко заочно осудили на 7 лет за склонение к экстремизму Блогера Гляненко заочно осудили в Москве на 7 лет за склонение к экстремизму

Москва1 окт Вести.В Москве вынесен приговор по уголовному делу блогера Каролины Гляненко (внесена в перечень экстремистов и террористов). Ее заочно осудили на семь лет за склонение к экстремизму, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Юго-Западного административного округа 26-летняя женщина признана виновной в склонении лица в деятельность организации, которая признана экстремистской.

Уголовное дело рассматривалось судом в отсутствие подсудимой, находящейся в розыске.

Гляненко приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима сказано в сообщении ведомства в MAX

Также суд на пять лет лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Установлено, что Гляненко в августе 2024 года, находясь за пределами России разместила в открытом доступе на своей странице в одной из социальных сетей текст, в котором содержится побуждение к участию в деятельности организации, которая решением суда признана экстремистской и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена.