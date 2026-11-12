Полиция нашла подростков, которые издевались над пожилой женщиной в Уруше

Задержаны подростки, издевавшиеся над пожилой женщиной в Уруше Полиция нашла подростков, которые издевались над пожилой женщиной в Уруше

Москва12 ноя Вести.В Амурской области сотрудники полиции задержали подростков, которые издевались над пожилой женщиной в поселке городского типа Уруша и опубликовали соответствующее видео в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

Видео с издевательствами полицейские обнаружили в интернете 11 ноября. На кадрах видно, как неизвестный наносит удар ногой в спину женщины, передвигающейся с помощью трости. На заднем фоне слышен смех других лиц.

В кратчайшие сроки установлены лица, причастные к произошедшему. Ими оказались несовершеннолетние 2011 и 2012 годов рождения. Законные представители двух школьников привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ — "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" уточняется в канале ведомства на платформе MAX

Кроме того, установлена личность потерпевшей. Это женщина 1963 года рождения, не имеющая постоянного места жительства. До опубликования видеозаписи за помощью к медикам и полицейским она не обращалась.