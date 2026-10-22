Суд в Приамурье вынес приговор местной жительнице за несообщение о диверсии

Штраф заплатит жительница Амурской области за несообщение о преступлении Суд в Приамурье вынес приговор местной жительнице за несообщение о диверсии

Москва22 окт Вести.Завитинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении несовершеннолетней местной жительницы, не сообщившей о преступлении и приговорил ее к штрафу, сообщается в MAX-канале объединенной пресс-службы судов Амурской области.

Суд признал девушку виновной в совершении преступления и приговорил к штрафу в размере 40 тысяч рублей говорится в сообщении

Установлено, что девушка знала о причастности лиц к диверсии, но не сообщила об этом в правоохранительные органы. Она признала свою вину, помогала расследованию.