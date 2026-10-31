В Саратовской области оштрафовали мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте

Суд оштрафовал жителя Саратовской области, не сообщившего о готовящемся теракте В Саратовской области оштрафовали мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте

Москва31 окт Вести.Энгельсский районный суд Саратовской области оштрафовал молодого человека, который достоверно знал о готовящемся поджоге релейного шкафа, устроенном его знакомым, и не рассказал об этом. Об этом сообщили в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.

Знакомый фигуранта приехал на железнодорожный перегон "Анисовка – Сазанка" и совершил поджог релейного шкафа. Подсудимый знал о целях поездки приятеля и не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Это дело стало примером того, как молчание о террористическом акте, ложная "дружба" с преступником оборачивается уголовной ответственностью отмечается в сообщении

Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.