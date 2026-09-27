Суд приговорил жительницу Амурской области к колонии за неуплату алиментов Семь месяцев колонии получила за неуплату алиментов жительница Амурской области

Москва27 сен Вести.По решению Благовещенского районного суда за неуплату алиментов на содержание сына мать будет отбывать 7 месяцев в колонии, сообщается в MAX-канале объединенной пресс-службы судом Амурской области.

С 2021 года по решению суда мать должна была выплачивать алименты на содержание сына фиксированной суммой. Однако не делала этого. В 2025 году ее уже привлекали к административной ответственности, она отбыла 120 часов обязательных работ. После родительница продолжала уклоняться от уплаты алиментов, в итоге, с ноября 2025 по февраль 2026 года накопилась задолженность почти в 40 тысяч рублей.

Суд приговорил женщину к 7 месяцам в колонии-поселении говорится в сообщении

Подсудимая признала вину. Суд учел, что ранее она была судима за похожее преступление, официально не работает и состоит на учете с алкогольной зависимостью.