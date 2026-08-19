Жителя Калуги будут судить за расклейку интимных фото экс-возлюбленной

Расклейка интимных фото экс-возлюбленной привела калужанина на скамью подсудимых Жителя Калуги будут судить за расклейку интимных фото экс-возлюбленной

Москва19 авг Вести.Житель Калуги предстанет перед судом за нарушение неприкосновенности частной жизни своей знакомой, сообщает областное СУ СК в MAX.

Уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины было возбуждено по статье УК РФ о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни лица, которые составляют его личную и семейную тайну.

Обвиняемый после расставания с потерпевшей, испытывая к ней личную неприязнь, распечатал фотографии интимного характера с ее изображением и наклеивал их на принадлежащий девушке автомобиль говорится в публикации Калужского Следкома

Кроме того, мужчина оставлял снимки в почтовом ящике на съемной квартире, сделав их доступными для посторонних граждан, отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.