Москва19 авгВести.Житель Калуги предстанет перед судом за нарушение неприкосновенности частной жизни своей знакомой, сообщает областное СУ СК в MAX.
Уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины было возбуждено по статье УК РФ о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни лица, которые составляют его личную и семейную тайну.
Обвиняемый после расставания с потерпевшей, испытывая к ней личную неприязнь, распечатал фотографии интимного характера с ее изображением и наклеивал их на принадлежащий девушке автомобильговорится в публикации Калужского Следкома
Кроме того, мужчина оставлял снимки в почтовом ящике на съемной квартире, сделав их доступными для посторонних граждан, отметили в ведомстве.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.