Житель ФРГ усыплял возлюбленную, чтобы насиловать ее во сне В ФРГ судят мужчину, усыплявшего и насиловавшего возлюбленную

Москва11 сен Вести.В Германии судят 39-летнего мужчину, который обвиняется в более сотни эпизодов насилия над своей возлюбленной. Он усыплял женщину, а затем насиловал ее. Все происходящее обвиняемый снимал на видео, а затем размещал порноролики в интернете или передавал видеозаписи другим людям, сообщает Die Zeit.

Все происходило в квартире мужчины и его бывшей партнерши в Ронненберге. Прокуратура зафиксировала 103 случая сексуального насилия. Все они происходили с ноября 2021 года по март 2026 года.

Мужчина давал женщине сильное снотворное. После того, как жертва теряла сознание, он совершал с ней сексуальные действия утверждает сторона обвинения

Отмечается, что под действием сильнодействующего препарата женщина не понимала, что происходит, а также не могла оказать сопротивления.

Первое заседание по этому делу прошло в суде 10 сентября, второе слушание запланировано на 25 число этого месяца. Показаний по существу обвиняемый пока не дал.

В 2013 году 22-летний житель британского города Ипсвич Стивен Браун уже пошел под суд за видео секса со спящей женщиной. В 2019 году австралийский игрок в крикет Алекс Хепбэрн ради победы в секс-марафоне решился на изнасилование спящей женщины.