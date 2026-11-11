Москва11 нояВести.За преступление против безопасности государства к уголовной ответственности привлечена жительница города Курильска Сахалинской области, сообщается в MAX-канале пресс-службы судебной системы региона.
Установлено, что подозреваемая в октябре 2025 года в одной из общественных групп Курильска в мессенджере опубликовала присланную ей от неизвестного аудиозапись с призывами к воспрепятствованию осуществления органами госвласти своих полномочий по призыву граждан на военную службу.
Подсудимая вину признала. Суд назначил ей 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года с возложением обязанностейговорится в сообщении
Приговор суда в законную силу не вступил.