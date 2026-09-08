Полицейские на Сахалине раскрыли факт мошенничества с продажей мясной продукции В Южно-Сахалинске полицейские установили подозреваемую в мошенничестве

Москва8 сен Вести.В Южно-Сахалинске раскрыто дело о дистанционном мошенничестве, жертвой которого стала местная жительница, желающая приобрести мясную продукцию, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Ранее в дежурную часть поступило заявление от 45-летней местной жительницы по факту мошенничества. Полицейские установили подозреваемую, ею оказалась 49-летняя жительница областного центра. Выяснилось, что она в мессенджере предложила купить у нее мясную продукцию. Заявительница согласилась, но продавец попросила полную предоплату в размере 63 510 рублей. Потерпевшая перевела сумму, но товар поставлен не был.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве отмечается в сообщении

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.