Хабаровчанка заплатит пять тысяч рублей за оскорбление соседки в домовом чате

Хабаровчанка осуждена за оскорбление в домовом чате Хабаровчанка заплатит пять тысяч рублей за оскорбление соседки в домовом чате

Москва30 окт Вести.Штраф в пять тысяч рублей получила жительница Хабаровска, оскорбившая соседку в домовом чате, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в мессенджере МАХ.

В июне 2026 года, в ходе диалога в общедомовом чате мессенджера МАХ правонарушитель оскорбила потерпевшую, использовав метафору, сравнивающую ее с человеком, который ведет себя грубо, крикливо, вульгарно или склонен к скандалам написали в пресс-службе

Вина правонарушителя в ходе судебного заседания установлена. Женщине назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.