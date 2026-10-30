Москва30 октВести.Штраф в пять тысяч рублей получила жительница Хабаровска, оскорбившая соседку в домовом чате, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в мессенджере МАХ.
В июне 2026 года, в ходе диалога в общедомовом чате мессенджера МАХ правонарушитель оскорбила потерпевшую, использовав метафору, сравнивающую ее с человеком, который ведет себя грубо, крикливо, вульгарно или склонен к скандаламнаписали в пресс-службе
Вина правонарушителя в ходе судебного заседания установлена. Женщине назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.
Постановление вступило в законную силу.