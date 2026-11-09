В МВД предупредили о мошенничестве под предлогом подарка Telegram Premium

МВД: мошенники крадут аккаунты в Telegram, обещая премиум подписку В МВД предупредили о мошенничестве под предлогом подарка Telegram Premium

Москва9 ноя Вести.В МВД предупредили об участившихся случаях мошенничества с фиктивной подпиской Telegram Premium. Благодаря новой схеме аферисты могут похищать учетные записи в мессенджере, сообщили в УБК МВД России в MAX.

Злоумышленники от имени знакомого пользователя или с неизвестного аккаунта присылают жертве сообщение о подарке в виде премиальной подписки Telegram.

В сообщении содержится ссылка или QR-код, ведущие на поддельную страницу авторизации в мессенджере. Также пользователю могут предложить ввести номер телефона и код подтверждения.

Полученные данные могут позволить злоумышленникам получить доступ к учетной записи, завершить активные сеансы и начать рассылать мошеннические сообщения и ссылки контактам пострадавшего сказано в публикации ведомства в MAX

В МВД напомнили об опасности перехода на незнакомы ресурсы и сторонние сайты, даже если сообщение поступило от знакомого.