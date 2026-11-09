Депутат Госдумы рассказал, как можно добиться удаления персональных данных Депутат Немкин: человек вправе потребовать удалить информацию о себе

Москва9 ноя Вести.Любой гражданин России по закону может потребовать у оператора персональных данных заблокировать или удалить информацию о себе, в соответствии с законом. Об этом в разговоре с RT напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по цифровому развитию и искусственному интеллекту, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

По словам депутата, многие пользователи даже не замечают, что в интернете можно найти данные о них, номер телефона, электронной почты, сведения о месте работы или владении недвижимостью. Вся эта информация может попасть к мошенникам, поэтому отслеживание своего цифрового следа является важной частью информационной безопасности.

С юридической точки зрения в России основным инструментом защиты является федеральный закон №152-ФЗ "О персональных данных". В соответствии с ним человек вправе обратиться к оператору персональных данных с требованием предоставить информацию об обработке его сведений, уточнить их, заблокировать или удалить в предусмотренных законом случаях. Например, если данные обрабатываются без законного основания, используются для целей, которые больше не актуальны, либо необходимость в их хранении отпала отметил Немкин

Также депутат напомнил, что в России у граждан есть "право на забвение", согласно федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Этот закон предусматривает механизм, связанный с "удалением ссылок на определённую информацию из поисковой выдачи".

Однако речь идет именно об исключении ссылок из результатов поиска по определенным запросам, а не об автоматическом уничтожении информации на самом сайте. Поэтому в большинстве случаев эффективнее одновременно обращаться и к владельцу ресурса, и к поисковой системе посоветовал парламентарий

Ранеечлен Общественного совета при Минцифры России, руководитель коммуникационной группы "Р.И.М. – ИНТЕРИУМ" Валерий Сидоренко в разговоре с ИС "Вести" отметил, что в современном мире практически невозможно добиться 100% цифровой безопасности.