Москва7 сен Вести.Россияне должны ответственно подходить к защите своих персональных данных и биометрии, поскольку последствия их утечки невозможно обратить вспять, заявила Life.ru уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она отметила, что проблема с утечками приобрела масштабный характер, и напомнила, что только за 2024 год Роскомнадзором было зафиксировано 135 случаев утечек баз данных.

Пароль можно поменять. Банковскую карту - перевыпустить. А свою биометрию, историю болезни, домашний адрес и паспортные данные человек поменять зачастую не может. Персональные данные - часть нашей частной жизни. И защищать ее нужно соответственно предупредила Лантратова

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев предупредил, что с территории иностранных государств идет сбор персональных данных россиян в преддверии выборов в РФ. Он отметил, что сбор информации происходит при переходе граждан по ссылкам, размещенным на ресурсах иностранных агентов, а также нежелательных и экстремистских организаций.