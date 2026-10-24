Эксперт Щербаков: удалить свои данные из интернета нельзя, только минимизировать

Эксперт дал советы, как минимизировать цифровой след в интернете Эксперт Щербаков: удалить свои данные из интернета нельзя, только минимизировать

Москва24 окт Вести.Удалить все свои данные из интернета невозможно, они в любом случае останутся в веб-архивах, кэше поисковых сервисов и бэкапе, рассказал Газете.ru технический директор компании "Стахановец", эксперт в области ИТ и информационной безопасности Сергей Щербаков.

Он пояснил, что удаление аккаунтов не стирает информацию, а только снимает ее с публичного доступа.

Важно именно полное удаление по процедуре сервиса, а не скрытие профиля или деактивация. Только так ваша страница формально убирается из публичного доступа, хотя копии могут остаться сказал Щербаков

Для снижения цифрового следа эксперт посоветовал пользователям сначала провести аудит сервисов с зарегистрированными ими аккаунтами и удалить неиспользуемые. Дальше подать заявки поисковым сервисом об исключении из выдачи персональных данные, так как паспортные данные и адреса. Также можно завести новые номер и почту, перевести на них ключевые сервисы - банки, госуслуги, мессенджеры, а старые контакты использовать только для восстановления паролей.

Щербаков указал, что, скорее всего, все старые логины и пароли уже есть в слитых базах данных, откуда извлечь их невозможно. Для защиты необходимо менять пароли и включать двухфакторную аутентификацию.

Хотя полностью убрать из интернета персональные данные нельзя, системный подход дает результат, резюмировал эксперт.