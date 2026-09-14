В лаборатории Касперского рассказали, как защитить свои данные На МФМ дали рекомендации по обеспечению информационной безопасности

Москва14 сен Вести.Вице-президент "Лаборатории Касперского" по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова рассказала ИС "Вести", что делать, чтобы обеспечить себе цифровую безопасность. Она поделилась своими мыслями на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

Наверное, самое главное — соблюдать правила цифровой гигиены. Не сообщать паролей никому. Даже если вам кажется, что это ваш близкий человек сейчас вас запрашивает, все равно не сообщайте пароль предупредила Кулашова

Она уточнила, что, если есть возможность перепроверить, кто ваш собеседник, нужно обязательно это сделать.

Также вице-президент посоветовала не публиковать в соцсетях лишнюю информацию о себе. Речь идет не только о паспортных данных, но и о любой другой информации, которая может позволить мошенникам сгенерировать двойника человека.

Помимо этого, Кулашова порекомендовала устанавливать везде сложные пароли и держать их в тайне.