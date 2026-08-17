Володин рассказал, как защититься от спам-звонков и рекламы Володин перечислил меры по борьбе со спам-звонками и рассылками

Москва17 авг Вести.Председатель Государственной думы Вячеслав Володин перечислил действующие в России меры по противодействию спам-звонкам и массовым рассылкам. Соответствующую публикацию он разместил в своем канале в мессенджере MAX.

Как напомнил спикер Госдумы, год назад вступил в силу федеральный закон (ФЗ от 01.04.2025 № 41-ФЗ), который дает гражданам право отказаться от получения массовых смс-рассылок и звонков. Для этого нужно направить оператору связи заявление через личный кабинет либо оформить его в офисе компании. По словам Володина, оператор обязан прекратить такие входящие вызовы и доставку сообщений уже на следующий день.

Если спам-звонки и рассылки продолжат поступать, можно подать жалобу на Госуслугах. За это нарушение предусмотрена серьезная административная ответственность — штраф до 1 миллиона рублей. подчеркнул председатель нижней палаты парламента

По данным Минцифры на июль 2026 года, функцией запрета спам-обзвонов воспользовались свыше 340 тысяч раз.

Кроме того, Володин обратил внимание, что с сентября 2025 года работает норма об обязательной маркировке звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей: на экране телефона оператор связи должен показывать название организации, от которой поступает вызов.

Политик подчеркнул, что все эти меры призваны защитить людей от действий мошенников, а также помочь в борьбе с навязчивой рекламой. В завершение он предложил подписчикам делиться в комментариях, сталкиваются ли они сегодня со спам-звонками и сообщениями.