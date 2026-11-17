Песков высказался о квалификации Каллас после ее слов об участниках СВО Песков назвал неловким заявление Каллас о похищении данных участников СВО

Москва17 ноя Вести.Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о возможности похищения персональных данных участников СВО заставляет усомниться в уровне ее квалификации. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Zvezdanews.

Я думаю, это очередное неловкое заявление госпожи Каллас, неудачное, которое лишний раз, наверное, показывает уровень ее квалификации сказал он

Ранее Каллас предложила получить с помощью хакерской атаки цифровую информацию о российских военнослужащих, участвующих в СВО. По ее замыслу, эти сведения могли бы использоваться для обоснования визовых ограничений.

Позднее председатель ГД Вячеслав Володин оценил, что действия Каллас по российским законам могли бы повлечь за собой наказание в виде 20 лет лишения свободы.