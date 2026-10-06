Лавров 7 октября посетит Туркменистан и примет участие в Совете глав МИД СНГ Ушаков анонсировал участие Лаврова во встрече глав МИД стран СНГ

Москва6 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 октября посетит Туркменистан, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет в преддверии саммита СНГ.

Как обычно, до саммита СНГ проводится заседание Совета министров иностранных дел. Это тоже состоится 7 октября, и в заседании примет участие наш министр иностранных дел сказал Ушаков

Он также добавил, что президент России Владимир Путин посетит Туркменистан с рабочим визитом 8-9 октября.

Совещание глав МИД СНГ пройдет в национальной туристической зоне Туркменистана Аваза. Министры обсудят развитие сотрудничества в формате СНГ, подведут предварительные итоги деятельности и уделят внимание теме 35-летия Содружества, которое отмечается в этом году.

Кроме того, главы ведомств обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня и примут ряд решений с целью наращивания взаимодействия в сферах культуры, охраны правопорядка и внешнеполитической координации.