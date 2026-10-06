Путин проведет встречи с главами Туркменистана и Ирана Путин встретится тет-а-тет с президентом Туркменистана

Москва6 окт Вести.Президент России Владимир Путин встретится тет-а-тет с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, масштабные международные мероприятия ближайших дней будут включать двусторонние встречи.

У нашего президента запланирована встреча с Бердымухамедовым. Встреча будет проведена в формате тет-а-тет. А после завершения всех уже мероприятий девятого октября Владимир Владимирович Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом

На встрече с президентом Исламской Республики планируется обсудить двустороннее сотрудничество и конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что Тегеран высоко оценил дипломатические усилия Москвы, предпринятые в связи с американо-израильской агрессией в отношении Ирана.