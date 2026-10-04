Медведев рассказал о дипломатической поддержке Ирана со стороны России Медведев: Россия готова содействовать урегулированию конфликта Ирана и США

Москва4 окт Вести.Тегеран высоко оценил дипломатические усилия Москвы, предпринятые в связи с американо-израильской агрессией в отношении Ирана. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

Таким образом он отреагировал на замечание корреспондента о том, что реакция России на эти события свелась, в основном, к политическим заявлениям и дипломатическим инициативам.

Это было действительно необходимо — и политические заявления, и в некоторых случаях прямая блокировка резолюций (Совета Безопасности – прим. ред.) ООН, которые выводили бы в легальную плоскость удары международного сообщества по Ирану. Что это, если не прямая помощь? подчеркнул Медведев

Он также напомнил о стратегических партнерских отношениях России и Ирана, которые, однако, не предусматривают формирования военного блока.

Россия выражает готовность оказать поддержку дипломатическому процессу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, продолжил зампред российского Совбеза.

Готовность к такому дипломатическому урегулированию продемонстрировал иранский президент, господин (Масуд) Пезешкиан. Добавлю, что Россия готова всячески способствовать такого рода дипломатическому процессу там, где мы можем быть полезны заявил Медведев

Он также рассказал подробности поездки в Тегеран в июле на церемонию прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.