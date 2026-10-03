Москва3 октВести.Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил уровень взаимоотношений Москвы и Тегерана как "беспрецедентно высокий".
Соответствующее заявление он сделал в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.
Отношения между Исламской Республикой Иран и РФ находятся на беспрецедентно высоком уровнеотметил Медведев
Политик рассказал, что сближение двух государств началось в середине 2010-х годов на фоне совместного противостояния терроризму в Сирии. Позднее были предприняты шаги по повышению экономического партнерства двух стран.
Ранее Медведев заявил, что Запад стремится стравить Россию с соседними народами и разрушить существующие между ними культурные связи.