Медведев: отношения России и Ирана находятся на беспрецедентно высоком уровне

Медведев высоко оценил уровень взаимоотношений Москвы и Тегерана Медведев: отношения России и Ирана находятся на беспрецедентно высоком уровне

Москва3 окт Вести.Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил уровень взаимоотношений Москвы и Тегерана как "беспрецедентно высокий".

Соответствующее заявление он сделал в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

Отношения между Исламской Республикой Иран и РФ находятся на беспрецедентно высоком уровне отметил Медведев

Политик рассказал, что сближение двух государств началось в середине 2010-х годов на фоне совместного противостояния терроризму в Сирии. Позднее были предприняты шаги по повышению экономического партнерства двух стран.

Ранее Медведев заявил, что Запад стремится стравить Россию с соседними народами и разрушить существующие между ними культурные связи.