Москва3 окт Вести.Президент России Владимир Путин высоко ценил погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

Президент нашей страны высоко ценил погибшего в результате атаки лидера Ирана. С этим и был связан мой визит заявил зампред Совбеза

В этом же интервью заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что применяет соцсеть Х для того, чтобы доносить истину народам стран Запада. Он поделился, что часто сталкивается с вопросами о том, почему не покинул западную платформу Х (запрещена в РФ).

Зампред Совбеза подчеркнул, что таким образом Запад получает информацию, пусть и в дозированном объеме.