Москва3 октВести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев применяет соцсеть Х для того, чтобы доносить истину народам стран Запада.
С таким заявлением политик выступил в интервью Гостелерадио Ирана.
Он рассказал, что часто сталкивается с вопросами о том, почему не покинул западную платформу Х.
Ответ очевиден - кто тогда скажет правду народам западных стран, жителям Европы?риторически вопрошает Медведев
Зампред Совбеза подчеркнул, что таким образом Запад получает информацию, пусть и в дозированном объеме.
Нужно работать и на этом направленииутверждает он
Ранее Медведев заявлял, что Запад стремится стравить Россию с соседними народами и разрушить существующие между ними культурные связи.