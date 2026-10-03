Медведев рассказал, что использует соцсеть X для донесения истины народам Запада

Медведев использует соцсеть X для донесения правды народам Запада Медведев рассказал, что использует соцсеть X для донесения истины народам Запада

Москва3 окт Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев применяет соцсеть Х для того, чтобы доносить истину народам стран Запада.

С таким заявлением политик выступил в интервью Гостелерадио Ирана.

Он рассказал, что часто сталкивается с вопросами о том, почему не покинул западную платформу Х.

Ответ очевиден - кто тогда скажет правду народам западных стран, жителям Европы? риторически вопрошает Медведев

Зампред Совбеза подчеркнул, что таким образом Запад получает информацию, пусть и в дозированном объеме.

Нужно работать и на этом направлении утверждает он

Ранее Медведев заявлял, что Запад стремится стравить Россию с соседними народами и разрушить существующие между ними культурные связи.