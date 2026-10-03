Медведев сообщил, что посетил церемонию прощания с Хаменеи по поручению Путина

Медведев раскрыл детали поездки на прощание с Хаменеи Медведев сообщил, что посетил церемонию прощания с Хаменеи по поручению Путина

Москва3 окт Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что 3 июля по поручению президента России Владимира Путина побывал в Тегеране на церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом он сообщил в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

Да, я посетил Тегеран в скорбные дни прощания с покойным верховным руководителем Али Хаменеи. Это было сделано в соответствии с поручением, которое я получил от президента России. Он предложил мне лично принять участие в траурной церемонии сказал он

3 июля Медведев возглавлял российскую делегацию на траурных мероприятиях в Тегеране. В состав делегации также вошли министр энергетики России Сергей Цивилев, заместитель главы МИД Георгий Борисенко и посол России в Иране Алексей Дедов.