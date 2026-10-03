Москва3 октВести.За последнее время Россия серьезно нарастила поставки пшеницы в Иран. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.
По его словам, сотрудничество российской и иранской сторон в сфере продовольствия в последнее время активно развивается.
За последнее время мы достаточно серьезно нарастили поставки пшеницы в Ирансказал Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что улучшения в сотрудничестве происходят в двустороннем порядке и по другим направлениям.