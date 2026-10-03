Медведев заверил, что РФ нарастила поставки пшеницы в Иран Медведев: Россия серьезно нарастила поставки пшеницы в Иран

Москва3 окт Вести.За последнее время Россия серьезно нарастила поставки пшеницы в Иран. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

По его словам, сотрудничество российской и иранской сторон в сфере продовольствия в последнее время активно развивается.

За последнее время мы достаточно серьезно нарастили поставки пшеницы в Иран сказал Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что улучшения в сотрудничестве происходят в двустороннем порядке и по другим направлениям.