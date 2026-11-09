Москва9 нояВести.Торговля между Россией и Ираном растет, несмотря на военные действия на Ближнем Востоке, рассказал посол России в Исламской Республике Алексей Дедов в интервью ИС "Вести".
Несмотря на военные действия, торговля у нас растет. За первые восемь месяцев текущего года - плюс 10%, основа - это сельскохозяйственная продукция, в которой Иран сейчас особо нуждается. Есть более мелкие проекты, касающиеся энергетики, большие проекты в нефтедобыче. Это многогранное сотрудничествоотметил дипломат
Он также обратил внимание на культурно-гуманитарное сотрудничество между странами: открытие российского культурного центра в Иране, студенческие обмены.