В Иране проявляют большой интерес к российской культуре и сотрудничеству Посол Дедов отметил большой интерес к российской культуре в Иране

Москва9 ноя Вести.В Иране проявляют большой интерес к российской культуре, а мероприятия с участием российских артистов собирают полные залы. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Соловьёвой заявил посол Российской Федерации в Исламской Республике Иран Алексей Дедов.

По его словам, во время визита главы МИД Сергея Лаврова стороны договорились провести в следующем году в Иране Дни российской культуры. Он также отметил, что иранская публика активно посещает культурные мероприятия: в Тегеране свободных мест практически не остается.

Летом прошлого года в рамках Дней России в Иране открылся наш культурный центр, которым руководит представитель Россотрудничества. Он успешно работает, там проводятся мероприятия, которые вызывают интерес иранской стороны. Это и студенческий обмен, там примерно до 10 000 студентов сказал Алексей Дедов

Он напомнил, что в этом году прошли Дни иранской культуры в России.