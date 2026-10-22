МИД: арабские страны отмечают углубление связей с Россией Борисенко: арабские страны отмечают углубление связей с Москвой

Москва22 окт Вести.Арабские страны отмечают углубление отношений с Россией, заявил замглавы МИД Георгий Борисенко в интервью ТАСС.

На углубление отношений не влияет даже сложная обстановка в регионе Персидского залива, пояснил дипломат.

Наоборот, и Россия, и ее арабские друзья отмечают интенсивное, поступательное углубление связей между нашими государствами приводит ТАСС слова Борисенко

Глава МИД Сергей Лавров ранее поблагодарил коллег из Совета сотрудничества государств Персидского залива за взвешенный подход к конфликту на Украине.