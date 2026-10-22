Москва22 октВести.Арабские страны отмечают углубление отношений с Россией, заявил замглавы МИД Георгий Борисенко в интервью ТАСС.
На углубление отношений не влияет даже сложная обстановка в регионе Персидского залива, пояснил дипломат.
Наоборот, и Россия, и ее арабские друзья отмечают интенсивное, поступательное углубление связей между нашими государствамиприводит ТАСС слова Борисенко
Глава МИД Сергей Лавров ранее поблагодарил коллег из Совета сотрудничества государств Персидского залива за взвешенный подход к конфликту на Украине.