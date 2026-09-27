Москва27 сен Вести.Россия и Туркменистан развивают отношения по всем направлениям. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в Туркменистане Иван Волынкин.

Нас связывает углубленное стратегическое партнерство, и, конечно же, мы развиваем отношения по всем направлениям. Россию сегодня представляет делегация из Татарстана, делегация Астраханской области. Так что отношения развиваются, и по всем направлениям