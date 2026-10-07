На женском форуме в Туркменистане обсудят защиту традиционных ценностей Кузнецова: на форуме в Туркменистане обсудят защиту традиционных ценностей

Москва7 окт Вести.На Международном форуме "Роль женщин в поддержании мира, достижения устойчивого развития" в Туркменистане участники обсудят вопросы защиты семьи, детей и традиционных ценностей. Об этом заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова заявила в интервью ИС "Вести" на полях форума в Туркмен-Баши.

По словам парламентария, будущее детей – главная тема, которая объединяет многие женские форумы на площадках СНГ.

Мы уже переговорили с главой парламента Туркмении темы, которые так понятны сегодня всем нам. А это темы, которые наши главы государств положили в основу своей суверенной политики, а это защита семьи, защита будущего, обеспечение благополучия наших детей, здоровье наших семей, наших детей. Это является главной повесткой России. Национальные цели обозначены как народосбережение и защита семьи. заявила Кузнецова

Она подчеркнула, что в основе работы парламента РФ – ориентация на поддержку семьи и детей. Такой же подход близок коллегам из Туркменистана, добавила Кузнецова.

Этот подход - в основе нашего диалога, и [он особенно важен] на фоне той агрессии, которую мы сегодня видим, тех нездоровых совершенно деструктивных высказываний, которые позволяют себе лидеры других государств. Сегодня лидеры России, других государств, которые заботятся о своей стране, кладут в основу гуманитарную повестку, повестку поддержки семьи, традиционных ценностей. … Я бы в целом назвала [основой повестки] защиту здравого смысла, который сегодня пытаются попрать. … И это тема общая наша, которая объединяет всех, не псевдо-права ради псевдо-прав, не пустые лозунги и митинги. Обсуждаться будут конкретные задачи, которые понятны нам, мамам, многодетным мамам, которых не так мало в Туркмении заявила Кузнецова

Она также отметила, что на форуме обсудят вопросы здоровья женщин и детей.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Туркменистан для участия в Международном форуме "Роль женщин в поддержании мира, достижения устойчивого развития" и второй международной конференция "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели устойчивого развития".

8-9 октября Туркменистан посетит президент России Владимир Путин для участия в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ).