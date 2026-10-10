Москва10 окт Вести.Центральная Азия ищет еще один выход к морю - через Афганистан к портам Пакистана в Индийском океане. Строительство Трансафганской железной дороги обсуждается уже не один год.

Развитие транспортного маршрута требует сложного согласования между странами. Всего рассматривается около шести вариантов трассировки, среди которых можно выделить три ключевых направления. Об этом заявил ИС "Вести" генеральный директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов.

В перспективе разные направления могут сформировать единую транспортную сеть, однако ключевым условием для каждого участка остается экономическое обоснование. Проектом интересуется и Россия, указал он.

Картинка складывается пока достаточно специфичная, потому что то, что есть - западный маршрут, который идет вдоль берега Каспийского моря - он действующий, его можно усилить, он будет работать, и теоретически можно из Ирана пустить его на Афганистан и как-то там дальше работать. Тот маршрут, который должен по идее выйти на уже действующую рабочую железную дорогу, которая есть этот уже кусочек в Афганистане, он по сути как бы должен пройти через Узбекистан и Казахстан, минуя Туркмению. Поэтому вопрос согласования, чтобы все вроде как участвовали в этом вопросе на мой взгляд, еще очень длинный. С учетом того, что обоснования работы по Афганистану, Пакистану, они вообще очень сложные, и с политической, и с маркетинговой точки зрения сказал Безобродов



Проект "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), который должен пройти через Армению и соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией, имеет большое значение для региона Южного Кавказа, заявил азербайджанский министр иностранных дел на брифинге в Баку с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом.

Ранее сообщалось, что США смогут арендовать "Маршрут Трампа" в Армении на 49 лет.