Москва14 ноя Вести.Острая реакция Ирана на новую инфраструктуру - Зангезурский коридор, в которой участвуют США, объясняется его восприятием угрозы, а геополитические риски Тегерана связаны с возможностью использования этого маршрута в военных целях, несмотря на его заявленную ненаступательную природу. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов.

Транспортные проекты, связывающие Центральную Азию, Южный Кавказ и Турцию - в первую очередь Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) и его потенциальное ответвление через Зангезурский коридор способны существенно укрепить внутрирегиональную и внешнюю связность Центральной Азии. Однако острая реакция Тегерана обусловлена не торговлей, а рисками геополитической изоляции, потерей транзитного влияния и опасениями появления западных или военных структур НАТО прямо у северных границ Ирана.

Иран любую рядом проходящую инфраструктуру, в которой тем более участвует или заявляет об участии Соединенные Штаты, естественно, считает направленной против себя, плюс конкурирующей в своей инфраструктуре. И, естественно, ну, вы знаете прекрасно, что Иран, иранское руководство крайне болезненно относится и ревниво ко многим действиям, которые происходят вокруг них. Это все абсолютно объяснимо. И видя, как работают там войска, армии всех стран, очевидно, что никакой помощи в нападении, скажем, на Иран такая дорога дать не может. Поэтому, скорее всего, это просто гипертрофированная реакция на происходящие события последние два года внутри Ирана. Хотя скидывать со счетов, что эта дорога может быть использована условными какими-нибудь военными, я бы не стал все-таки заявил Безбородов

Средний коридор был запущен в 2017 году, однако его новое прямое ответвление - Зангезурский коридор все еще находится в процессе строительства.

Ранее сообщалось, что "Маршрут Трампа" (TRIPP), который должен пройти через Зангезурский коридор, может усилить зависимость Армении от США. Об этом публично предупредил советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти в статье, обращенной премьер‑министру Армении Николу Пашиняну.