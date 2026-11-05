Москва5 нояВести."Маршрут Трампа" (TRIPP), который должен пройти через Зангезурский коридор, может усилить зависимость Армении от США.
Об этом публично предупредил советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти в статье, обращенной премьер‑министру Армении Николу Пашиняну.
Статья опубликована в иранской газете Ettela’at.
"Маршрут Трампа" будет проходить по территории Армении вдоль границы страны с Ираном. Декларацию о создании этого транспортного проекта премьер-министр республики Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали 8 августа 2025 года в США совместно с главой Белого дома Дональдом Трампом. Америка согласилась взять на себя обязательства по обеспечению безопасности транспортного коридора.