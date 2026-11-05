Иран предостерег Пашиняна от сделки с США по Зангезурскому коридору Советник лидера Ирана Велаяти предостерег Пашиняна от "маршрута Трампа"

Москва5 ноя Вести."Маршрут Трампа" (TRIPP), который должен пройти через Зангезурский коридор, может усилить зависимость Армении от США.

Об этом публично предупредил советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти в статье, обращенной премьер‑министру Армении Николу Пашиняну.

Статья опубликована в иранской газете Ettela’at.

"Маршрут Трампа" будет проходить по территории Армении вдоль границы страны с Ираном. Декларацию о создании этого транспортного проекта премьер-министр республики Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали 8 августа 2025 года в США совместно с главой Белого дома Дональдом Трампом. Америка согласилась взять на себя обязательства по обеспечению безопасности транспортного коридора.