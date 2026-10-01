В СБ РФ предупредили о появлении военных США в Армении из-за "маршрута Трампа" Шевцов: из-за "маршрута Трампа" в Армении могут обосноваться американские ЧВК

Москва1 окт Вести.Контроль Вашингтона над так называемым "маршрутом Трампа" в Армении может привести к размещению там американских частных военных компаний (ЧВК), разведывательной и иной инфраструктуры. Об этом говорится в комментарии заместителя секретаря Совбеза России Алексея Шевцова.

По его словам, предполагается, что американо-армянская компания будет заниматься обеспечением безопасности на всем протяжении дороги, а непосредственно власти Армении будут осуществлять пограничный и таможенный контроль.

На деле это может означать "заход" на территорию Армении американских ЧВК и появление в этой стране, буквально в нескольких сотнях метров от границы с Ираном, американской разведывательной, а, возможно, и иной инфраструктуры сказал Шевцов

Подобные условия закономерно ставят под вопрос безопасность всего "маршрута Трампа" и перевозок по нему, отметил замглавы СБ РФ.

8 августа 2025 года в ходе трехсторонней встречи в Белом доме премьер-министр Армении Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию. Она касается мирного урегулирования между двумя государствами, а также создания транспортной коммуникации между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой, проходящей через Армению. Этот проект назвали "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).