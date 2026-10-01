Совбез РФ: доля Армении в "Маршруте Трампа" составляет только 26% Шевцов: доля Армении в "Маршруте Трампа" составляет только 26%

Москва1 окт Вести.Доля армянской стороны в транспортном маршруте TRIPP ("Маршрут Трампа") составляет только 26%. Это означает, что у нее точно не будет контрольного пакета в проекте, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

По его словам, которые приводит ТАСС, в течение 49 лет "Маршрут Трампа" будет контролироваться и эксплуатироваться американской компанией.

По условиям соглашения … американская сторона получит долю в 74%, а армянская - 26% сказал Алексей Шевцов

Замсекретаря СБ РФ предположил, что у Еревана будет блокирующий пакет в проекте, однако точно этого сказать нельзя.

TRIPP ("Маршрут Трампа для международного мира и процветания") — проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении.

Проект стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента США.