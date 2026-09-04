Москва4 сенВести.Осуществление проекта "Маршрут Трампа" в Армении позволит разместить войска США непосредственно у границы с Ираном, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026).
Так называемый "Маршрут Трампа" по территории Армении... позволяет Западу, американцам разместить свои войска или ЧВК, разведывательную инфраструктуру непосредственно на территории Армении в непосредственной близости от границы с Ираномотметил Шевцов
ВЭФ-2026 проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке.