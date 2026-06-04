Москва4 июн Вести.В Армении может повториться ситуация с Украиной. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

Шевцов спрогнозировал, что будет в Армении после того, как она введет безвизовый режим с Европейским союзом.

Когда откроют безвиз … если вспомнить, что было допустим с … Литвой, Латвией, Болгарией, у них после вступления в ЕС снизилось количество населения процентов на 15%. А в Молдавии на 25%. И это самое трудоспособное, молодое, перспективное население. Остались старики, которые, во-первых, дают дополнительную нагрузку на пенсионное обеспечение, на социальную инфраструктуру. И тоже, когда уезжает трудоспособное население, ничего хорошего этой экономике не приносит. А в целом это будет где-то 23-25% прямых потерь от ВВП … У нас и Владимир Владимирович [Путин] недавно, и Александр Григорьевич Лукашенко говорили о том, что Армения, по сути, повторяет украинский опыт 2013-2014 года. И тут надо сильно задуматься, чтобы не случилось то же самое, что случилось на Украине