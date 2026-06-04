Москва4 июнВести.В Армении может повториться ситуация с Украиной. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.
Шевцов спрогнозировал, что будет в Армении после того, как она введет безвизовый режим с Европейским союзом.
Когда откроют безвиз … если вспомнить, что было допустим с … Литвой, Латвией, Болгарией, у них после вступления в ЕС снизилось количество населения процентов на 15%. А в Молдавии на 25%. И это самое трудоспособное, молодое, перспективное население. Остались старики, которые, во-первых, дают дополнительную нагрузку на пенсионное обеспечение, на социальную инфраструктуру. И тоже, когда уезжает трудоспособное население, ничего хорошего этой экономике не приносит. А в целом это будет где-то 23-25% прямых потерь от ВВП … У нас и Владимир Владимирович [Путин] недавно, и Александр Григорьевич Лукашенко говорили о том, что Армения, по сути, повторяет украинский опыт 2013-2014 года. И тут надо сильно задуматься, чтобы не случилось то же самое, что случилось на Украинесказал Шевцов
Ранее заместитель секретаря Совета Безопасности России заявил, что Армении придется дополнительно найти миллиард долларов на газ.