Москва4 июн Вести.Армении придется дополнительно найти миллиард долларов на газ. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

По его словам, Армения сейчас покупает газ по 177,5 доллара за тысячу кубометров.

Цена на биржах, мы уже тоже в первом опросе обсуждали, около 600 долларов, может дойти до 800. И с учетом того, что объем, который получает Армения от России, это 2,3 миллиарда кубометров, путем простого умножения можно понять то, что Армения где-то должна будет дополнительно изыскать около одного миллиарда долларов, а может быть и больше