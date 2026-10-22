МИД Армении: оружие и химикаты не будут перевозить по "Маршруту Трампа"

Армения пообещала не перевозить оружие по "Маршруту Трампа" МИД Армении: оружие и химикаты не будут перевозить по "Маршруту Трампа"

Москва22 окт Вести.Транспортная артерия между Азербайджаном и его эксклавом Нахичеванской автономной республикой, названная "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), будет недоступна для перевозки оружия, боеприпасов и опасных химикатов. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Выступая во время заседания парламентской комиссии по внешним связям, он пояснил, как будут регулироваться перевозки.

Между нами и Азербайджаном есть также понимание относительно той части, которая касается запрещенных [к перевозке через TRIPP] товаров, например, оружия, боеприпасов, опасных химических веществ пояснил Мирзоян

"Маршрут Трампа" будет проходить по территории Армении вдоль границы страны с Ираном. Декларацию о создании этого транспортного проекта премьер-министр республики Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали 8 августа 2025 года в США совместно с главой Белого дома Дональдом Трампом. Америка согласилась взять на себя обязательства по обеспечению безопасности транспортного коридора.