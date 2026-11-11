В Армении подписан закон о ратификации соглашения с США по "Маршруту Трампа"

Президент Армении подписал закон о ратификации соглашения о "Маршруте Трампа" В Армении подписан закон о ратификации соглашения с США по "Маршруту Трампа"

Москва11 ноя Вести.Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, ратифицирующий рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с США по проекту TRIPP ("Маршрут Трампа", Trump Route for International Peace and Prosperity). Об этом сообщила пресс-служба главы армянского государства.

Парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение с США по проекту TRIPP 28 октября. За тогда проголосовали 63 депутата от правящей фракции "Гражданский договор", против - 32 депутата от оппозиции.

"Маршрут Трампа" пройдет по территории Армении вдоль границы с Ираном. Декларацию о создании этого транспортного проекта подписали 8 августа 2025 года в США премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с главой Белого дома Дональдом Трампом. США обязались обеспечить безопасность транспортного коридора.

Ранее армянские власти пообещали, что не будут перевозить по "маршруту Трампа" оружие, боеприпасы и опасные химикаты.