Парламент Армении ратифицировал соглашение с США по "маршруту Трампа" Армянский парламент ратифицировал соглашение по "маршруту Трампа"

Москва28 окт Вести.Национальный парламент Армении в среду ратифицировал соглашение с США о сотрудничестве по "маршруту Трампа" в Азербайджан, пишет издание News.am со ссылкой на слова спикера парламента Рубена Рубиняна.

Отмечается, что решение принято 63 голосами против 32.

За ратифицикацию выступила правящая партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор", оппозиция выступила против.

Соглашение Армении и США о сотрудничестве по проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" было подписано в июне.

Маршрут Трампа предполагает налаживание транспортного сообщения через Армению между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономией.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян отмечал, что "маршрут Трампа" будет недоступен для перевозки оружия, боеприпасов и опасных химикатов.