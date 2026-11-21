Москва21 ноя Вести.Проект TRIPP ("Маршрут Трампа", Trump Route for International Peace and Prosperity) официально начнет свою работу 22 ноября, заявил премьер Армении на конференции Digitec 2026.

Он отметил, что энергетика является важной частью "Маршрута Трампа", в рамках проекта Армения соединит свою электросеть с Турцией и Азербайджаном.

Завтра мы официально дадим старт проекту TRIPP сказал Пашинян

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, ратифицирующий соглашение с США по "Маршруту Трампа", 11 ноября. До этого, 28 октября, соглашение ратифицировал армянский парламент.

"Маршрут Трампа" пройдет по территории Армении вдоль границы с Ираном. Декларацию о создании этого транспортного проекта подписали 8 августа 2025 года в США премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с главой Белого дома Дональдом Трампом. США обязались обеспечить безопасность транспортного коридора.