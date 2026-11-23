Армения и США официально открыли "Маршрут Трампа" Пашинян и Трамп в видеообращениях объявили об открытии "Маршрута Трампа"

Москва23 ноя Вести.Армения и США официально дали старт проекту "Маршрут Трампа" (TRIPP, Trump Route for International Peace and Prosperity): о запуске в видеообращениях объявили премьер-министр Никол Пашинян и президент Дональд Трамп.

Большая честь объявить о запуске проекта TRIPP и практической фазы региональной деблокады, совместно осуществляемой правительствами Армении и США, что является историческим событием в современной истории Армении. Мы запускаем крупнейшую экономическую программу в Армении со времен обретения независимости сказал глава армянского правительства

Пашинян добавил, что инициатива призвана наладить бесперебойное транзитное сообщение на Южном Кавказе при безусловном соблюдении суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции стран региона. По его оценке, проект придаст импульс Транскаспийскому международному транспортному маршруту и коридору между Западом и Востоком, поможет закрепить мир между Ереваном и Баку, ускорит экономическое развитие республики и повысит ее безопасность. Международный вес Армении возрастет, а круг сторон, заинтересованных в стабильности страны, станет шире.

Трамп отметил мужество, проявленное Пашиняном. По словам американского президента, армянский премьер выбрал путь мира и вместе с Вашингтоном добивался прекращения армяно-азербайджанского конфликта, более 35 лет приносившего тяжелые страдания и не поддававшегося решению прежними усилиями. Мирное соглашение, напомнил он, было подписано в Белом доме в прошлом году. Партнерство в рамках TRIPP, как заявил Трамп, откроет новые маршруты для торговли и энергетических потоков, а США намерены добиться его успеха. Пашинян также получил приглашение посетить в Белый дом в 2027 году.

В августе 2025 года Пашинян, Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию, по которой Ереван должен совместно с Вашингтоном и третьими сторонами выработать рамки проекта. Он предусматривает строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. Участок длиной 42 км соединит основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через Армению, а оттуда выход пойдет к Турции.