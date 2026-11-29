Москва29 ноя Вести.Иран может воспользоваться возможностями логистического проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

С точки зрения военно-политического решения, это легче, чем Ормузский пролив или Баб-эль-Мандебский пролив. Сейчас в Иране распространено о том, почему бы не вернуть к родным берегам Южный Кавказ? Никто не забыл, как его большая часть входила в состав Ирана. И там поговаривают, мол, почему мы должны уступать туркам и американцам? рассказал он

Политолог отмечает, что Иран может также дождаться, пока сам проект будет реализован, и забрать свое.

Будет готовая инфраструктура, одна из самых мощных в мире по прохождению большого количества материальных ресурсов. И тогда иранцы скажут: мы не знаем, что там американцам принадлежит и Армении, 95% - наше, 5% - Армении. И этот маршрут будет в их направлении допустил он

В ноябре 2026 года Армения и США официально дали старт проекту "Маршрут Трампа". О запуске в видеообращениях объявили премьер-министр Никол Пашинян и президент Дональд Трамп.