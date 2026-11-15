Киселёв призвал Армению не игнорировать предупреждение Ирана о "Маршруте Трампа" Киселёв: Армении не стоит игнорировать предупреждение Ирана о "Маршруте Трампа"

Москва15 ноя Вести.Проект TRIPP ("Маршрут Трампа") может быть красивой идеей, но договариваться о совместном с США строительстве дороги на границе с Ираном – изначально провальная затея. Такое мнение высказал Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

Журналист прокомментировал подписание президентом Армении Ваагном Хачатуряном закона о ратификации рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве с США по проекту TRIPP ("Маршрут Трампа", Trump Route for International Peace and Prosperity). Это - лишь документ о намерениях, указал Киселёв.

Больше ничего - ни проекта, ни чертежей, ни контрактов, ни финансовых планов. Лишь мечта - построить 42 километра дороги по территории Сюникской области Армении, которая разделяет Азербайджан и Нахичеваньскую автономию Азербайджана пояснил Киселёв

Идея - создать транзитный коридор через территории Азербайджана и Армении в Турцию и Европу, напомнил он.

И что только там не построят - и автобан, и железнодорожные рельсы, и газопровод, - а деньги Армения за транзит грести лопатой будет сыронизировал Киселёв

Саму идею TRIPP журналист назвал "наверно, даже красивой".

Но договариваться о строительстве дороги на границе с Ираном – да еще с участием американцев на три четверти – затея провальная изначально. Исламская Республика своими опасениями с Ереваном уже поделилась указал Киселёв

Кроме того, он прокомментировал предостережения со стороны Ирана в адрес Армении. 5 ноября иранская газета Ettela’at опубликовала заявление советника Верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбара Велаяти. По словам Велаяти, "Маршрут Трампа" (TRIPP), который должен пройти через Зангезурский коридор, может усилить зависимость Армении от США.

По результатам отражения израильско-американской агрессии Иран, надо сказать, сейчас выступает в сверхтяжелой весовой категории, так что его слово - весомо. Игнорировать предостережения Ирана сегодня не может никто, даже США. Армения… - уж тем более отметил Киселёв

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по мнению журналиста, не отягощает опыт.

Уже нарвался на войну с Азербайджаном…, а теперь заявляет, что ему не нужна и российская военная база в Гюмри… На кого рассчитывает Пашинян – вообще непонятно резюмировал Киселёв

Ранее генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов выразил мнение ИС "Вести", что геополитические риски от "Маршрута Трампа" для Тегерана связаны с возможностью использования такого транспортного коридора в военных целях, несмотря на его заявленную ненаступательную природу.