Москва21 ноя Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян перепутал дату запуска проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее глава армянского правительства назвал 22 ноября официальным днем старта проекта.

Оказывается, завтра воскресенье. Официальный старт проекту TRIPP будет дан в понедельник написал Пашинян

Теперь он исправил оплошность и назвал правильную дату - 23 ноября.

"Маршрут Трампа" (Trump Route for International Peace and Prosperity) пройдет по территории Армении вдоль границы с Ираном. Он соединит Азербайджан через армянскую территорию с Нахичеванской автономной областью. В августе 2025 года Пашинян, а также президенты Азербайджана и Соединенных Штатов Ильхам Алиев и Дональд Трамп подписали Декларацию о создании этого транспортного проекта. Этот проект уже вызвал недовольство в Тегеране.