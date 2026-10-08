Москва8 окт Вести.Дальнейшее развитие взаимовыгодной торговли России и Туркменистана возможно в таких перспективных отраслях, как энергетика, транспорт и логистика, а также промышленность. Подробности в интервью ИС "Вести" сообщил начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст " Олег Абелев.

По его словам, основу российского экспорта в Туркмению составляют машины и оборудование, продукция металлургии и химической промышленности, а также продовольствие. Туркменистан поставляет в Россию текстиль и через трубопроводные системы газ и нефтепродукты.

Если говорить о перспективе дальнейшего развития экспорта и импорта в рамках этих отраслей, то по энергетике, я думаю, оно будет расти, учитывая участие российских компаний в модернизации туркменских энергомощностей. По транспорту и логистике – коридор "Север – Юг", который активно строится с выходом через Каспий. Если говорить о промышленности, то ряд российских компаний заявлял о готовности реализовывать новые инвестпроекты на туркменском рынке рассказал Абелев

Ранее в Совете Федерации РФ сообщили, что двусторонние отношения России и Туркменистана успешно развиваются, а лидеры государств Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов позитивно настроены к контактам.