Хуснуллин: Россия заинтересована в поставках сельхозпродукции из Туркмении Хуснуллин: РФ заинтересована в поставках сельхозпродукции из Туркмении

Москва24 ноя Вести.Россия заинтересована в поставках сельхозпродукции из Туркмении для снижения цен на внутреннем рынке. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Вопросы поставок сельхозпродукции обсуждались на прошедшем в Москве заседании российско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше продукции поступало на наши рынки. Это нужно для снижения цены. Для этого мы обсудили целый ряд вопросов, связанных с автомобильными и железнодорожными перевозками, с повышением скорости прохождения через границу. Например, у нас контейнерные перевозки в два раза сократились по времени, что тоже влияет на качество и на цену сообщил Хуснуллин

Также на заседании межправкомиссии обсуждалось сотрудничество РФ и Туркмении в сфере культуры и различных отраслях экономики, добавил вице-премьер.