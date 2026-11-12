Москва12 нояВести.Москва и Кабул заинтересованы в строительстве предприятий по производству удобрений на территории Афганистана. Об этом сообщил журналистам заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
По его словам, в стране востребованы российские удобрения.
Есть большая заинтересованность и в строительстве предприятий по производству удобрений непосредственно на территории Афганистанасказал Оверчук
Также он рассказал об интересе правительства Афганистана к российскому автотранспорту.
Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла в четверг в Афганистан. Вице-премьер направился в государственную резиденцию Арг на переговоры по вопросам развития торгово-экономических связей России и Афганистана.