РФ и Афганистан обсуждают создание предприятий по производству удобрений

Россия и Афганистан могут построить предприятия по производству удобрений РФ и Афганистан обсуждают создание предприятий по производству удобрений

Москва12 ноя Вести.Москва и Кабул заинтересованы в строительстве предприятий по производству удобрений на территории Афганистана. Об этом сообщил журналистам заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, в стране востребованы российские удобрения.

Есть большая заинтересованность и в строительстве предприятий по производству удобрений непосредственно на территории Афганистана сказал Оверчук

Также он рассказал об интересе правительства Афганистана к российскому автотранспорту.

Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла в четверг в Афганистан. Вице-премьер направился в государственную резиденцию Арг на переговоры по вопросам развития торгово-экономических связей России и Афганистана.